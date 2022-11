Il successo del pesto ha portato questa salsa cruda, la più “verde” nell’universo dei condimenti, ad occupare quote di

mercato importanti, valutabili in circa il 25% dell’intero settore, pari a un fatturato di circa 250 milioni di Euro. Questo

trend positivo è stato colto e rilanciato con impiego di grandi risorse tecno-logiche e promozionali dal sistema

industriale italiano, fenomeno del quale ha tratto beneficio anche la Liguria, patria storica del pesto.

Le coltivazioni di basilico liguri sono passate da una base storica di circa 30/40 ettari ad oltre 100 ettari, considerando

esclusivamente il basilico DOP. Ciò ha favorito lo sviluppo di una rete di piccoli e medi trasformatori per i quali il pesto,

insieme ai prodotti dell’olivicoltura, costituisce una voce rilevante dei loro cataloghi, diventati un ricco prontuario di

specialità regionali. Con lo sviluppo delle coltivazioni di basilico DOP e la coscienza di avere sul territorio un prodotto

unico e non imitabile, gruppi di coltivatori e di aziende trasformatrici avanzano ipotesi di riforma e riorganizzazione del

settore, con l’obiettivo di preservare l’identità di un prodotto simbolo della Regione Liguria e di individuare il mercato

in grado di accoglierlo.

Interventi

ore 10.30

Saluti e introduzione

Enrico Lupi, Presidente Camera di Commercio Riviere di Liguria

ore 10.45

Il basilico e il pesto, ambasciatori della Liguria

Alessandro Piana, Vice Presidente della Regione Liguria, con delega all’Agricoltura

ore 11.00

La consistenza delle produzioni di Basilico Genovese DOP in Liguria

Giovanni Minuto, Direttore Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA)

Ore 11.15

Il basilico e il pesto: un fenomeno di consumo e di costume

Angelo Lumelli, Consulente

Ore 11.30

Il basilico e il pesto negli Stati Uniti

Roberta Marcenaro, IMARK Holdings

Ore 12.00

Riflessioni conclusive

Osvaldo Geddo, Componente della Giunta della Camera di Commercio Riviere di Liguria

