Domenica 27 novembre – ore 15,30

“Ma come ti vesti?”, laboratorio per famiglie al Museo Civico di Casale

Uno dei percorsi didattici preferiti dai visitatori e dai bambini che frequentano il Museo Civico di Casale è senza dubbio quello dedicato all’abbigliamento e alla moda. I dipinti e le statue esposti in Pinacoteca mostrano ritratti e scene di vita passata dove i personaggi sfoggiano abiti e indossano accessori in base alla loro epoca, alla provenienza geografica e anche al loro status; i punti cardine degli incontri sono imparare a conoscere e riconoscere le mode delle diverse epoche storiche, scoprire il nome curioso di alcuni capi d’abbigliamento, osservare copricapi, parrucche e magnifiche acconciature, magari proponendo collegamenti con i tempi odierni.

Domenica 27 novembre, “Ma come ti vesti?” si trasforma in un incontro per l’utenza libera e viene indirizzato alle famiglie come momento di ritrovo, una passeggiata in mezzo alle bellezze delle collezioni museali che diventa anche un’ottima occasione di apprendimento e di condivisione.

Al termine della visita frontale è prevista una seconda parte dedicata al laboratorio creativo che permetterà di rielaborare un abbigliamento tra quelli visti.

L’appuntamento è per le ore 15,30 di domenica 27 novembre.

Il costo è pari al biglietto d’ingresso più 5 euro per il laboratorio.

E’ necessaria la prenotazione, in quanto i posti sono limitati, ai numeri 0142.444.309 /444.249