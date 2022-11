La 7Colli Running ASD con il patrocinio del Comune di Tortona, organizza la sesta edizione della corsa podistica competitiva di 15 km e circa 450 metri di dislivello positivo su strade e sentieri della città di Tortona.

È riservata agli atleti italiani e stranieri in regola con tesseramento FIDAL, RUN CARD o EPS per l’anno in corso (nati nel 2004 e precedenti), la cui partecipazione è subordinata alla presentazione della Tessera valida per l’anno in corso e di un certificato medico d’idoneità agonistica per atletica leggera in corso di validità.

Non sono considerate valide le tessere di altre federazioni come la FITRI e non saranno accettate iscrizioni di atleti che stanno scontando squalifiche per uso di sostanze dopanti.

L’Urban Trail è una giovane disciplina sportiva, figlia del podismo e del trail montano. Come suggerisce il nome, si tratta di un trail che si svolge all’interno di un contesto sia cittadino che limitrofo all’area urbana.

I trail urbani non si limitano a proporre tracciati di grigio asfalto: ​si tratta di uno sport che propone la riscoperta della città, delle sue zone verdi spesso nascoste o poco valorizzate.

ORARIO

ore 9:30 partenza dal palazzetto dello sport Uccio Camagna, corso Alessandria 1

PERCORSO

MODALITÁ ISCRIZIONE

• apertura iscrizioni dal 15 luglio 2022 al 17 novembre 2022, o al raggiungimento del numero chiuso di 600 concorrenti.

• pacco gara

• modalità iscrizione: online utilizzando il portale Enternow.it e caricando individualmente i dati di tesseramento e copia del certificato medico per la pratica agonistica dell’atletica leggera.- in via del tutto eccezionale, qualora siano ancora disponibili pettorali, saranno possibili iscrizioni il giorno della gara (a discrezione del comitato organizzatore e con costi addizionali) presentando copia del certificato di atletica leggera, e tesseramento fidal/eps/runcard in corso di validità.

• le iscrizioni per società oltre i 10 atleti prevedono uno sconto e un modulo in cui inserire i dati di tutti i partecipanti

QUOTA DI ISCRIZIONE

– 20€ fino alle ore 24:00 di giovedì 17 novembre 2022.

– 30€ il giorno della gara

L’iscrizione comprende: pettorale provvisto di chip (da restituire a fine gara), assistenza lungo il percorso, pacco gara Urban 2022, medaglia Finisher, deposito borse, ristori lungo il percorso, ristoro finale, bagni chimici nella zona di partenza (compatibilmente con la normativa vigente al momento della gara), docce, bagni e spogliatoi all’interno del Palazzetto Uccio Camagna

INFO E CONTATTI

www.7colliurbantrail.com/