Come ormai tradizione, anche quest’anno la Civica Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” di Tortona organizza gli “aperitivi in musica” presso la sede in via Pietro Pernigotti 12.

Il Primo appuntamento è previsto per domenica 13 novembre con “Note d’autunno” con il soprano Virginia Bonelli e Omar Al Deek al pianoforte (foto in alto). Docente presso Accademia Civica Lorenzo Perosi, Al Deek ha studiato Pianoforte Principale presso Conservatorio Vivaldi di Alessandria, Frequenta Teatro della Verità-Professione Attore e ha ha studiato Pianoforte Principale presso Conservatorio “Giuseppe Verdi”, Milano. Vive a Milano.

4 dicembre “Tra musica e parole” canta Tania Furia, al pianoforte Gian Maria Franzin; 11 dicembre “Recital pianistico a quattro mani” con al pianoforte Eun Mi Park e Umberto Ruboni; 15 gennaio 2023 “Organ trio” con alla chitarra Alberto Graziani, all’organo “Hammond” Alessandro Abbattiello, alla batteria Chicco Accorsero; 19 febbraio “Giovani promesse” con al sax e pianoforte Francesca Vitale e Simone Cogliandro, alla tromba Micol Albergo; 26 marzo “Romantico ma non troppo” con la soprano Emanuela Scirea, al pianoforte Fabio Volpi e Luca Naclerio; 24 aprile “Peregrinazioni pianistiche a quattro mani” con al pianoforte Wendi Ademi e Enrico Cominassi. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 17.45, gradita la prenotazione al numero 349-3818019.

Sono sempre aperte anche le iscrizioni ai corsi di musica classica e moderna, oltre alla propedeutica musicale per i bambini anche in età pre-scolare, organizzati dalla Civica Accademia; la segreteria presso la sede di via Pernigotti è aperta dal martedì al venerdì dalle ore 17 alle 19, mentre il lunedì presso la sede della “Nota Blu” in via Cereti 1, sempre dalle 17 alle 19. Da quest’anno è inoltre possibile detrarre le spese sostenute per le lezioni dalla dichiarazione dei redditi, per info e iscrizioni tel. 349-3818019.