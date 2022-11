Giovedì 10 novembre alle ore 21, presso il Teatro Civico di Tortona, si terrà il secondo concerto sugli Organi Storici, promossa dagli Amici dell’Organo dedicato alla memoria di Paolo Perduca, con il patrocinio di Perosi Festival 2022 – 150′ anniversario.

In occasione del bicentenario della nascita di César Franck, i musicisti toscani Antonio Galanti e Andrea Vannucchi propongono la trascrizione per pianoforte a quattro mani dell’integrale per grand’organo realizzata dal grande maestro francese.

Per info: Teatro Civico, tel. 0131864488