La Polizia di Stato di Imperia, ed in particolare la Sezione della Polizia Stradale, lo scorso 8 novembre, alle ore 22:00 circa, è intervenuta presso la barriera di Ventimiglia (IM) dell’autostrada A10.

Poco prima, un cittadino straniero, autista di un veicolo industriale, aveva segnalato di essere stato aggredito da alcuni stranieri. In particolare, il predetto riferiva agli operatori che, fermatosi nei pressi della citata barriera autostradale, aveva avvertito dei rumori strani provenire dalla parte posteriore del mezzo. Sceso dal veicolo per effettuare una verifica, era stato avvicinato da alcuni soggetti appiedati, uno dei quali, gesticolando animatamente, aveva inveito contro di lui e lo aveva minacciato con un coltello, colpendolo al gomito del braccio sinistro e procurandogli una lieve ferita. Subito dopo, l’aggressore si era allontanato facendo perdere le proprie tracce. In quel frangente, il segnalante aveva ricevuto un colpo al fianco sinistro, sferratogli da un soggetto che non era però riuscito ad individuare.

Gli operatori, intervenuti quando gli aggressori si erano ormai dati alla fuga, si avvedevano delle condizioni di salute dell’autista che rifiutava il trasporto in ospedale, riferendo di star bene e di voler proseguire il suo viaggio.