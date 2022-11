Quanti di voi molte volte non sanno cosa regalare per un’occasione speciale come un compleanno o Natale? Si tratta di un bel dilemma, specialmente se si è un’azienda e si vuole rendere omaggio ai propri clienti e fornitori con un pensiero. Il più delle volte quello che si decide di andare a regalare non è altro che un calendario. Non parliamo ovviamente di uno qualcuno, ma personalizzato. Andare a rendere il calendario unico è un’ottima strategia di marketing, in quanto permette di entrare nelle case e negli uffici di chiunque, così da rendere il proprio nome sempre leggibile e vicino al cliente. Facendo un giro per il web è possibile trovare una serie di calendari personalizzati economici per aziende, così da poter andare a stampare in grandi quantità, ma senza rinunciare alla qualità. I calendari personalizzati per aziende sono la scelta giusta se si vuole regalare qualcosa a Natale e sicuramente faranno felici molti di loro che amano annotarsi gli eventi e ricorrenze su un supporto fisico!

L’utilità del calendario nel tempo

Al giorno d’oggi chi non possiede un calendario? Si tratta di uno strumento indispensabile che permette di scandire il tempo e ricordare date, oltre poter segnare tutti i propri impegni al suo interno. Nel corso del tempo, ovviamente, ha avuto notevoli cambiamenti, passando dall’analogico al digitale. Sugli smartphone di tutte le persone del mondo è possibile consultare tutti i mesi degli anni, tenendo tutto a portata di click. Ovviamente poter attingere dal supporto fisico ha tutto altro fascino, in quanto riporta indietro a vecchie abitudini che con la tecnologia sono state spazzate. Ecco perché regalare calendari personalizzati per aziende risulta importante, non solo a livello di marketing, anche per fare un regalo che risveglia momenti passati. Tutti noi in casa o ufficio avevamo calendari appesi oppure sopra alla scrivania in modo da consultare, proprio per questo a lungo andare è stato uno strumento di marketing efficace così da avere ben scritto il nome dell’azienda che si rappresenta.

Il calendario può essere uno strumento sottovalutato, ma in realtà crea un forte legame tra chi lo regala e chi lo ottiene e ne possono essere di vario tipo. Certamente i calendari personalizzati per aziende sono l’idea migliore per rendere unico un omaggio che si fanno a fornitori e clienti, magari inserendo loghi e slogan tipici di ciò che rappresentiamo.

Calendari personalizzati per aziende, dove poterli acquistare

Se volete regalare calendari personalizzati per aziende è possibile fare affidamento a moltissimi siti che aiutano in questo, ma uno su tutti è GedShop. Parliamo di un’azienda leader nel settore che permette di trovare calendari per tutti i modi. Nel catalogo è possibile a vari modelli adatti per tutti i gusti ed esigenze. Acquistando dal loro sito è possibile avere prodotti di altissima qualità e con costi contenuti e molto concorrenziali. Comprando con grande quantità si ottengono tantissimi sconti su modelli per ogni fascia di prezzo.

Regalare un calendario personalizzato è un ottimo affare per chiunque non sa cosa fare e per aumentare la propria pubblicità, aumentando la visibilità del proprio brand. Locali privati, attività di ristorazione e tantissimo altro ancora, fanno molto affidamento su questa pratica, anche così da aumentare l’affezione del cliente. È un modo per coccolarlo! Sono accessori super economici che vengono mostrati e utilizzati all’interno di fiere ed eventi importanti, così da farsi conoscere.

All’interno del sito GedShop si trova solamente professionalità e qualità, con stampe che permettono di personalizzare come si crede il calendario, inserendo loghi del brand, frasi e immagini che mostrano la realtà a cui ci si affida.

Un tipo di stampa che si utilizza in questo casa è la stampa serigrafica che permette ai calendari personalizzati per aziende di avere maggior qualità con una grafica di alto livello. Quello che si va a stampare avrà colori vividi e darà un effetto incredibile al regalo che si vuole dare. In alternativa si può fare affidamento alla stampa digitale, adatta per le foto di grandi e piccole dimensioni.

Lo strumento di marketing perfetto

Ricordate che bisogna muoversi con il tempo per avere subito i calendari personalizzati per aziende pronti per il 2023. È un modo per migliorare i rapporti con fornitori e clienti, utilizzando una strategia di marketing nuova e che lavori sull’affetto, ma sulla vista del brand, essendo messo in luoghi in cui è possibile consultarlo. Questi oggetti infatti permettono di fare pubblicità in modo super efficace senza spendere un patrimonio.