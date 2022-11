Torna giocattoli in MoVimento!

“La persona al centro” questo è uno dei principi del MoVimento 5 Stelle, ma guardando al periodo natalizio che si avvicina parliamo di “bambine e bambini al centro”.

Vogliamo dare il nostro contributo per riportare l’attenzione soprattutto sul benessere dei bambini, i cui diritti fondamentali sono troppo spesso trascurati e sostenere chi è in difficoltà. Ricordiamo che l’articolo 31 della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia sancisce che gli stati debbano garantire ai bambini il diritto al gioco. Dare a tutti i bambini la possibilità di godere di questo diritto fondamentale è responsabilità anche nostra come cittadini e membri attivi di questa comunità ed è per questo che, dopo la pausa forzata della pandemia, vogliamo invitarvi ad aderire all’iniziativa “Giocattoli in MoVimento”. Lo faremo però con una nuova modalità.

Per dare il vostro supporto a questa vi invitiamo tutti i giovedì, a partire dal 24 Novembre e fino al 15 Dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 in via Via Mazzini 36 ad Alessandria, presso il nostro infopoint, per contribuire con la donazione di giocattoli usati e in buone condizioni o nuovi. I giocattoli raccolti con il vostro supporto andranno alle associazioni del terzo settore che si occupano di tutela della famiglia e dei minori. A raccolta terminata ci ritroveremo tutti insieme il 17 dicembre, sempre tra le 15 e le 18 per confezionare tutti insieme regali, un ‘occasione perfetta per conoscersi e vivere un momento condiviso dedicato al bene della comunità.

M5S Alessandria