Nei giorni scorsi presso l’aula della biblioteca del Marconi di Tortona, il Dirigente Scolastico Prof. Guido Rosso e le classi 2AM del corso di meccanica e meccatronica, 2AA e 4AA del corso di chimica dei materiali e biotecnologie dell’Istituto Marconi hanno incontrato il Prof. Mario Mariani e la Prof.ssa Eugenia Moy rappresentanti del Lions Club Tortona Duomo, a conclusione delle attività proposte lo scorso anno scolastico nell’ambito del progetto nazionale “Lions Kairos” con il lancio delle nuove proposte per il 2022-2023.

È stata un’occasione di festa e di ringraziamenti reciproci. I referenti del Lions si sono complimentati con gli studenti per le modalità con cui le attività sono state svolte nelle varie classi, per il percorso seguito e per l’elaborato conclusivo Che cos’è la diversità per te? realizzato dagli studenti più grandi che, con fantasia e creatività, hanno saputo illustrare in una presentazione podcast le tante riflessioni del gruppo classe sull’argomento. Gli studenti hanno avuto parole di apprezzamento per l’attività che li ha coinvolti e per i risultati finali raggiunti. Riccardo Di Pasqua, 4AA: “Dopo due anni di pandemia partecipare e svolgere attività ludiche e discussioni con il gruppo classe, anche se con le mascherine, è stato un modo diverso per trascorrere il tempo a scuola: imparando a stare insieme”; Sofia Versuraro, 4AA: “Abbiamo riflettuto sul concetto di diversità in ambito scientifico (la biodiversità), storico (le persecuzioni razziali), sociologico (omologazione) ma anche personale; con sorpresa ci siamo accorti che per molti di noi “essere diversi” aveva un significato positivo, di distinzione dalla “massa”. È stato interessante vedere i tanti punti di vista”.

I ragazzi della 2AA e della 2AM hanno lavorato soprattutto sull’analisi di un cortometraggio dalla tematica molto forte: “Il circo della farfalla”. Attraverso questo film e la storia del protagonista Will, un bruco affetto da grave disabilità che diventa farfalla, tutti si sono resi conto che nel loro piccolo sono dei bruchi, con tante qualità nascoste, che tentano di diventare farfalle, cioè adulti completi con capacità che quasi non immaginavano di poter sviluppare.

Alla conclusione, sono stati consegnati a tutti gli studenti gli attestati. Gli allievi della quarta hanno avuto l’onore di poter trovare il loro lavoro sul sito nazionale del Lions Club.

Il sito che veicola il progetto “Lions Kairos” mette a disposizione una ricchissima proposta di materiali e attività modulari per docenti e studenti di tutte le età; gli argomenti legati strettamente all’educazione civica spaziano dall’integrazione e la valorizzazione della diversità alla conoscenza approfondita della Costituzione, alla lotta contro gli stereotipi e le disparità di genere.

Che dire… una continua fonte di ispirazione che, anche quest’anno, porterà i suoi frutti.

