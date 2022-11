Si terrà ad Alessandria, nei giorni 18 e 19 novembre 2022, il “XX Convegno nazionale di Diritto Sanitario” (CNDS), sotto la direzione del prof. Renato Balduzzi.

Il Convegno rappresenta, fin dalle edizioni genovesi dei primi anni Duemila, un momento di riflessione specialistica sui problemi della garanzia costituzionale del diritto alla salute e sullo stato del Servizio Sanitario Nazionale.

La prospettiva principale di analisi è quella del diritto pubblico, aperta tuttavia al contributo di numerose altre discipline che si interessano a questi temi.

Dal 2007, la sede principale dei lavori è la Città di Alessandria e, dal 2011, anno di fondazione della SoDiS-Società italiana di Diritto Sanitario (associazione di diritto privato a scopo non lucrativo nata dal sodalizio decennale tra gli studiosi promotori del convegno nazionale), è questa associazione a farsi carico dell’organizzazione dell’evento, con la collaborazione del CEIMS-Centro d’eccellenza interdipartimentale per il management sanitario dell’Università del Piemonte Orientale.

A partire dal 2019, il CNDS si tiene un anno ad Alessandria − dove la SoDiS ha voluto mantenere la propria sede legale e operativa − e un anno in un altro centro universitario italiano.

La XX edizione è dedicata al tema della mobilità sanitaria interregionale, che rappresenta un prisma di molte questioni concernenti il funzionamento del SSN regionalizzato.

Si tratta di un tema finora tendenzialmente trascurato dalla giuspubblicistica e considerato prevalentemente un terreno di studio per gli economisti sanitari o, al più, per i sociologi della salute. Anche l’interesse nei confronti dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, che, a seguito della direttiva 24/2011/UE, ha calamitato l’attenzione degli studi giuridici, non ha comportato un significativo aumento dell’attenzione nei confronti della mobilità interna. Per questa ragione, la SoDiS ha scelto di lavorare all’approfondimento di tali questioni non soltanto nell’ambito del Convegno nazionale, ma anche mediante una call for papers promossa dalla sua rivista quadrimestrale “Corti Supreme e Salute”, edita dall’editore Pacini.