Torna al Banchéro il Laboratorio di scrittura condotto dallo scrittore Gianni Cascone. Quest’anno il tema è “Le rughe della Libertà”.

“La società del controllo – spiega Cascone -, l’economia finanziaria sovranazionale e accadimenti quali la pandemia e le guerre stanno mettendo in crisi la democrazia e svelando quanto la Libertà sia un valore sempre più minacciato e fragile. Di fronte a questa emergenza planetaria, in cui a una super-comunicazione non corrisponde una vera e corretta informazione, da un lato la Libertà mostra segni di invecchiamento (le rughe); dall’altro gli spiriti indipendenti devono rifugiarsi nelle sue pieghe riposte, dimenticate dal sistema economico-politico (un altro tipo di rughe) per continuare a esprimersi e comunicare liberamente. I partecipanti al laboratorio di scrittura saranno chiamati a lavorare proprio intorno a questi due aspetti del concetto di Libertà”.

Il laboratorio avrà una formula mista, on-line e in presenza. Primi appuntamenti on line giovedì 10 e 24 novembre, dalle 17,30 per due ore, gli altri incontri seguiranno a cadenza quindicinale. Appuntamenti in presenza in due weekend, uno a gennaio e uno maggio, quando ci sarà la conclusione del progetto. L’appuntamento del 10 novembre è gratuito.

“La linea scritta – afferma Marco Barberis, presidente del Teatro del Banchéro – è un filo che cuce persone, storie, sogni, desideri. Dopo i laboratori su “distanze” e “nostos-il ritorno”, al Banchéro si torna a parlare di racconto, in un viaggio alla scoperta della propria scrittura, della propria lingua ed espressione poetica, seguendo le tracce o le rughe di un tema affascinante, come è quello della Libertà”.

Gianni Cascone (https://www.teatrodelbanchero.it/z-curricula/gianni-cascone/) scrittore e regista di Bologna, è uno dei capostipiti della formazione alla scrittura espressiva in Italia. Collabora con il Banchéro da oltre vent’anni.

Per informazioni contattare il numero +39 393 9145584.

Correlati