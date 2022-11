La campagna abbonamenti del Teatro Civico di Tortona ha registrato un ottimo successo, malgrado la situazione post pandemica e le difficoltà del periodo. Sono stati infatti venduti 152 abbonamenti “interi” cioè per tutti gli spettacoli in cartellone e 39 “ridotti” (ovvero l’abbonamento a cinque spettacoli a scelta), risultati che si sovrappongono positivamente a quelli ottenuti nel 2019-20, l’ultimo anno in cui era stato possibile proporre la stagione nella sua interezza. Il pubblico che ha infatti scelto di abbonarsi a tutta la stagione è rimasto pressochè invariato, mentre si registra solo una flessione minima per i “ridotti”. Anche la vendita dei biglietti singoli procede bene: il primo spettacolo in cartellone, “Servo di scena”, proposto domenica 6 novembre, ha registrato un tasso di occupazione della sala superiore al 90%. Da segnalare l’accordo con il liceo “Peano” per invitare gli studenti nelle sere degli spettacoli, allo scopo di rinnovare il pubblico del Civico e, soprattutto, avvicinare i giovani al teatro: i ragazzi coinvolti partecipano a tre spettacoli, scelti insieme a un docente referente, ad un prezzo calmierato, ottenendo dalla scuola il credito formativo per la loro partecipazione.

Da segnalare una variazione al cartellone, allestito con la fondazione Piemonte dal Vivo: lo spettacolo “Il silenzio grande” previsto per il 16 aprile 2023, recupero della scorsa stagione, è stato definitivamente annullato dalla produzione. Al suo posto è stato inserito il 28 febbraio lo spettacolo “Mine Vaganti” scritto e diretto dal celebre regista Ferzan Ozpetek e con un cast d’eccezione composto da Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Carmine Recano e Simona Marchini, una commedia ispirata all’omonimo film vincitore di due premi “David di Donatello”.