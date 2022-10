C’era davvero tanta gente oggi, sabato 8 ottobre, in via Emilia nord per l’appuntamento annuale con gli studenti Tortonesi (Tortona A, Tortona B, San Giuseppe, IC Viguzzolo, Bassa Valle Scrivia, Marconi, Peano) per le “bancarelle scientifiche.”

Un evento dopo che dopo due anni pandemia è tornato dal vivo ed è stato inagurato dal Sindaco di Tortona Federico Chiodi.

L’evento, rispetto agli anni precedenti pre pandemia, si è arricchito quest’anno di un’ulteriore significativa iniziativa: la premiazione di 6 progetti, vincitori del concorso ecoIdea, lanciato da Bancarelle Scientifiche ai ragazzi, con l’obiettivo di favorire la diffusione di una mentalità orientata alla transizione ecologica. Tante sono state le soluzioni trovate dai partecipanti alla richiesta di elaborare ed esporre un’IDEA da realizzare per avere un effetto benefico nella realtà locale, favorendo lo sviluppo di un modello sociale ecosostenibile e rispettoso dell’ambiente. Le idee si possono visionare sulla bacheca online, all’indirizzo https:/ /digipad.app/p/185891/03f9add5ff56f.

Un piccolo riconoscimento come è andato anche tutti gli anni, alle autrici della grafica per il concorso ecoIdea e per la locandina delle Bancarelle: Maddalena Luca, Cecilia Timalo, Martina Romani, del Liceo Peano.

Le Bancarelle presenteranno esperimenti, dimostrazioni, giochi e sfide su temi scientifici.