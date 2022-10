Sono oltre 34 i milioni di euro che la Regione Piemonte ha deciso di destinare ai Comuni con meno di 35.000 abitanti.

Si tratta di interventi che vanno dalla riqualificazione urbana dei centri storici e degli immobili di pregio, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, del territorio a rischio idrogeologico, delle strade, dei ponti, dei viadotti, dei luoghi dedicati al volontariato e ai servizi socio sanitari. Ed ancora: progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica ed utilizzo delle fonti rinnovabili, bonifiche ambientali dei siti inquinati.

Un nuovo ed ambizioso piano di investimenti che vede anche i piccoli Comuni centrali nelle politiche della Regione.

Sono 94 gli interventi finanziati su tutto il territorio con la prima tranche di risorse:

Alessandria , 4,1 milioni per 14 interventi;

, 4,1 milioni per 14 interventi; Asti : 3,5 milioni per 9 interventi

: 3,5 milioni per 9 interventi Biella 3,1 milioni per 10 interventi

3,1 milioni per 10 interventi Cuneo 5,8 milioni per 16 interventi

5,8 milioni per 16 interventi Novara 3,6 milioni per 11 interventi

3,6 milioni per 11 interventi Torino 7,5 milioni per 16 interventi

7,5 milioni per 16 interventi Verbano Cusio Ossola 3,4 milioni per 8 interventi

3,4 milioni per 8 interventi Vercelli 3,2 milioni per 10 interventi.

“In questi anni abbiamo contraddistinto il nostro operato per il forte legame col territorio. Queste risorse si aggiungono a quelle con cui dal 2020 abbiamo finanziato più di 600 comuni – commentano il Presidente della Regione Alberto Cirio e l’Assessore regionale alle Opere Pubbliche Marco Gabusi – Daremo la possibilità ai piccoli e medi Comuni di realizzare opere di carattere strategico locale e regionale. Ma questo è solo l’inizio di una pianificazione che si svilupperà con ulteriori risorse anche nel 2023 e nel 2024, risorse che ci permetteranno di continuare a scorrere la graduatoria dei piccoli Comuni che hanno partecipato a questo bando“.

“L’intenzione – prosegue l’assessore Gabusi – è di continuare a immettere importanti risorse nel sistema Piemonte, rispondendo alle esigenze dei territori con provvedimenti efficaci ed utili per la vita dei nostri concittadini”.

A Castelnuovo Scrivia 305 mila euro per la SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA. MESSA IN SICUREZZA SPAZI DIDATTICI E MENSA MEDIANTE SOSTITUZ. SERRAMENTI ESTERNI

A Pontecurone 450 mila euro per il Recupero conservativo della facciata del vecchio Palazzo Municipale di Pontecurone con annesso porticato