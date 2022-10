La rotatoria stradale sita nel Comune di Voghera, posta all’intersezione con le vie Tortona, Cattaneo, Martiri Libertà, Rosselli e Santi, verrà intitolata ai “Caduti dei Vigili del Fuoco”. Il progetto è stato portato avanti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia, diretto dal Comandante, Ingegner Pier Nicola Dadone, e dal Sindaco Paola Garlaschelli, grazie alla supervisione del capo distaccamento di Voghera Rosario Mariano Oliviero. La cerimonia si terrà Sabato 29 Ottobre alle ore 11:15, con la celebrazione del Vescovo di Tortona Monsignor Guido Marini, e la presenza delle autorità.

Sulla rotonda verrà dunque posata una targa commemorativa in marmo, sorretta da un palo che reca i simboli dei Vigili del Fuoco. La targa riporta la dicitura “Rotonda caduti vigili del Fuoco”. L’iniziativa ha un suo significato ben preciso. Era vogherese, infatti, Davide Achilli, il pompiere che ha perso la vita nel 2009 nel corso dello spegnimento di un incendio nel comune di Romagnese. A seguito di questa grave perdita, il distaccamento è stato intitolato dall’allora Comandante, Ingegner Alfio Pini, al pompiere deceduto in servizio.

“Si tratta di un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, in stretta sintonia con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e il distaccamento della sede di Voghera – spiega il Sindaco Paola Garlaschelli -. Con questo provvedimento abbiamo voluto testimoniare la nostra più totale gratitudine al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’azione e l’impegno quotidiani svolti a favore della comunità di Voghera e del suo territorio. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli attori coinvolti in questo importante progetto”.

“Ci tengo ad esprimere la più grande soddisfazione per il risultato ottenuto – afferma l’Assessore all’Urbanistica William Tura -. La rotonda sulla quale verrà posata la targa commemorativa sorge proprio a poche centinaia di metri dalla caserma dei Vigili del Fuoco cittadina di via Turati. Abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di sostegno e vicinanza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, costantemente impegnato per risolvere le molteplici situazioni di emergenza che si riscontrano quotidianamente sul territorio”.

“Quella del 29 Ottobre sarà una data importante per Voghera e per il nostro Corpo – sottolinea il capo del distaccamento di Voghera, Rosario Mariano Oliviero -. Si tratta infatti della prima rotonda dedicata ai Vigili del Fuoco in Lombardia, la terza in tutta Italia. Voghera è un centro importante per il Corpo. L’idea è giunta a buon fine grazie al contributo importante di alcune ditte locali che vogliamo ringraziare, quali Merli Marmi, Laminox, Colorazione Barile, oltre ad Asm per il servizio di ristorazione. Il risultato finale è davvero eccezionale”