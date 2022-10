Appuntamento a Treville, sabato 22 ottobre, alle ore 16.00 ritrovo presso la Biblioteca Comunale “Giuseppe Spina” per fare quattro passi insieme nel borgo, in questi primi giorni di autunno e celebrare, passo dopo passo, i colori, i profumi e le qualità di queste terre, alla scoperta di un piccolo mondo dove si intrecciano emozioni, storie e persone inconsuete come quella di Pinin, un solitario abitatore dei boschi. Non torna più in paese da tempo. Ai pochi che riescono a trovarlo egli parla della sua vita, di un lungo viaggio, di un amore, di ricordi, di mondi possibili e di “masche”, amiche e sconosciute, protettrici e crudeli. Ieri come oggi, per ritrovarci.

Pinin e le masche di Luciano Nattino, è liberamente tratto dal racconto di Davide Lajolo con Massimo Barbero, regia di Fabio Fassio.

L’incontro è inserito nella rassegna “La Memoria delle Parole”, un’impresa culturale realizzata da Döit – turismo & cultura insieme al Comune di Treville, alla Biblioteca Comunale “Giuseppe Spina”, al Teatro degli Acerbi e a Massimo Barbero.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ecomuseo Pietra da Cantoni e con il patrocinio dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Informazioni: Max cell. 3453350871 – Alfredo cell. 3200458262