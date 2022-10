A Coniolo, sabato 8 ottobre, dalle ore 18.00, Döit – turismo & cultura organizza “Anduma a Vijà…” con ritrovo presso piazzale Moncravetto per prendere parte alla veglia, un corteo festoso che si muoverà per il paese mobilitando le genti, la comunità, le famiglie, che si ritroveranno per andare a “Vijà”, il mezzo più vivo per tramandare racconti, mestieri e misteri, tradizioni, canti e suggestioni.

Una veglia itinerante per il paese dove si rinnoverà un mondo semplice ma pieno di energia, immaginazione, affetti, genuinità e gioia, il tutto incarnato dalle personalità tipiche del mondo contadino e dalla partecipazione alla vita culturale che germoglia proprio dalla terra; la terra di Monferrato.

A seguire, le golosità della tradizionale Merenda Sinoira, oggi, come una volta, per ritrovarci.

L’incontro è inserito nella rassegna “La Memoria delle Parole”, un’impresa culturale realizzata insieme al Comune di Coniolo, alla Pro Loco Coniolo, all’Associazione Coniolo è, all’Associazione Apea, Blu L’azard, al Collettivo Teatrale e a Pijtevarda.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ecomuseo Pietra da Cantoni e con il patrocinio dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese.

Informazioni: Max cell. 3453350871 – Lucia cell. 3381936896