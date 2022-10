Un nuovo importante accordo sindacale è stato siglato dalla Filt-Cgil di Alessandria e dalle proprie RSA alla San Guglielmo Log, azienda di logistica alla quale sono state affidate le attività “supply chain” per tutto il nord Italia del Magazzino Logista Italia di Rivalta Scrivia

Dal 1 Ottobre 2022 e nel rispetto dell’accordo quadro siglato tra le parti lo scorso 6 giugno, 21 tra lavoratrici e lavoratori somministrati in scadenza di contratto verranno assunti dalla San Guglielmo Log con la prospettiva a breve termine di essere stabilizzati a tempo indeterminato.

Quanto avvenuto rappresenta il primo atto concreto del tavolo di confronto avviato tra azienda e sindacato per ridurre la precarietà e migliorare l’efficienza attraverso il mantenimento delle professionalità già presenti e che produrrà risultati analoghi ogni semestre.

Durante gli ultimi due anni importanti passi avanti sono stati compiuti all’interno dell’azienda, frutto di un percorso di confronto costruttivo intrapreso tra le controparti:

 Dalla fine del 2020 è partito un processo di adeguamento progressivo dei livelli affinché a tutti venga garantito il corretto inquadramento.

 Nel 2021 è stato concordato il primo premio di risultato aziendale, rinnovato il 9 maggio 2022 e basato su efficienza e qualità, del valore di 700 euro annui, convertibile, su scelta del singolo lavoratore, a welfare contrattuale.

 Il 6 Giugno 2022 è stato siglato l’accordo quadro con il quale è stato definito il piano di assunzioni, l’orario di lavoro e il principio relativo alle stabilizzazioni dei precari, introducendo, inoltre, un nuovo incentivo economico in aggiunta al

PDR, ovvero 4 euro di ticket giornaliero con decorrenza 1 ottobre 2022 che aumenterà a 5 euro a partire dal 1 Gennaio 2023

