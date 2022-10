“Lorenzo Perosi è un modello di musica da seguire. E’ riuscito a far cantare tante comunità perché la sua è una musica condivisibile ed eseguibile dappertutto in quanto comunica in maniera bella e io ho un bel ricorso di questa musica.”

Sono le parole pronunciate ieri sera da Mons. Marco Frisina, direttore del coro della Diocesi di Toma che ha tenuto un bel concerto nella cattedrale di Tortona nell’ambito del “Perosi Festival”.

Un duomo stipati di persone come potete vedere dalle immagini e noi ne abbiamo contate quasi 500.

Un risultati eccezionale per un concerto che aveva principalmente scopo quello di “pregare in musica” in quanto basato quasi esclusivamente su musiche religiose.

Una serata particolare, come ha detto prima dell’inizio Don Paolo Padrini, direttore artistico del Festival, che ha visto la presenza del Vescovo di Tortona Guido marini, del presidente del Consiglio Comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, del Commissario prefettizio di Novi Ligure Paolo Ponta e tante altre autorità.

Il programma del concerto è stato integrato da alcuni brani che si ispiravano a San Francesco, ma indubbiamente l’attesa è stata soprattutto per i tre di Lorenzo Perosi: Ave Maria, O salutaris Hostia e Tantum ego. Ascoltandoli si è compresa la differenza tra gli altri religiosi inseriti nel programma e si è capito che le parole di Frisina dedicate al compositore Tortonese erano sentite e sinceri.

I tre brani di Perosi, rispetto agli altri presentati, infatti, sono apparsi di una delicatezza musicale notevole, melodiosi e soavi come pochi.

Più sia scolta la musica di Lorenzo Perosi e più si comprende la grandezza di questo compositore che non ha nulla d invidiare ai più titolati e famosi compositori internazionali. La sua musica è davvero incredibile e bene hanno fatto Comune di Tortona, Diocesi, Pro Iulia, Opera Orionina e Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona ad organizzare questo festival sempre più bello e sempre più interessante.

Ora speriamo che per l’anno prossimo, visto che la pandemia sta allentando la morsa si possa riprendere anche ad organizzare le “Invasioni Musicale” manifestazione unica in grado di dare lustro alla città.

Di seguito altre immagini del concerto di ieri sera.