All’inizio di quest’anno la Regione Piemonte, su iniziativa dell’Assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale e Diritto allo studio universitario, Elena Chiorino (nella foto in alto), è stato attivato il progetto di percorsi formativi rivolti ai percettori del Reddito di Cittadinanza che anticipa il programma nazionale di Garanzia Occupazione Lavoratori, che consiste nell’opportunità di partecipare a brevi percorsi di formazione e di accompagnamento al mercato del lavoro, organizzati dall’Agenzia Piemonte Lavoro in collaborazione con le agenzie formative.

Nel territorio il Centro per l’Impiego di Tortona ha avviato nel marzo scorso il progetto, presentato a circa 90 utenti, 53 dei quali hanno aderito partecipando ai corsi attivati in collaborazione con Formater, l’Istituto “Santachiara” e Ciofs-Cfp “San Giuseppe” e con Istituto Gamma. In particolare nei mesi scorsi sono stati attivati tre corsi: tecnico pasticceria da ristorazione (da 50 ore, con 5 partecipanti); introduzione all’assistenza familiare (50 ore, 5 partecipanti); informatica pratica per il lavoro (32 ore, 5 partecipanti). Entro la fine del mese ne saranno attivati altri 4: tecniche di cucina (50 ore), elementi di sala e bar (50 ore), addetto aree verdi (38 ore), informatica per il lavoro (seconda edizione sempre da 32 ore); sono in fase di progettazione altri due corsi di inglese e di informatica livello intermedio.

Durante i colloqui era stato chiesto a ogni partecipante di esprimere tre preferenze, da cui emergeva che nel nostro territorio le aree lavorative di maggiore interesse sono il settore della ristorazione, dell’assistenza familiare e della manutenzione di aree verdi.