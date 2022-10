Nasce a Novi Ligure. Sedicenne inizia l’attività di corridore

La prima vittoria la consegue giovanissimo a Tassarolo, dopo aver disputato la sua prima corsa campestre.

Sale sul primo gradino del podio a Novi, per spingersi a concorrere per il campionato provinciale, disputato in Alessandria, conseguendo la vittoria.

Il medagliere s’arricchisce con la decorazione bronzea nella gara regionale, affrontata a Torino.

Le vittorie si susseguono, è campione nazionale di mezzofondo al compimento del venticinquesimo anno.

La sua carriera annovera la disputa di due 100 km: una a Milano, occupando il diciottesimo posto; l’altra a Riva del Garda ove gli sfugge la vittoria per un capello.

Ha al suo attivo la partecipazione a più di 200 competizioni, a quasi mezzo secolo di vita s’è iscritto ad una 100 km., per merito di una costante prestanza fisica acquisita per merito dei molti chilometri macinati in ogni occasione.

Franco Montaldo