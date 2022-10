Ci stiamo addentrando dolcemente nella stagione autunnale, ripensando talvolta alla nostra trascorsa estate. Ma l’estate vissuta da Nina, la ragazzina protagonista del romanzo “L’estate che ho dentro”, scritto da Viviana Maccarini e pubblicato da Rizzoli, non ha nulla a che vedere con i nostri ricordi estivi. La sua è un’esperienza così unica, coinvolgente ed emozionante, che non si può sintetizzare in poche righe.

L’autrice, che ha ambientato il suo romanzo d’esordio nel nostro territorio, più esattamente a Volpedo, ne parlerà sabato 22 alle ore 18 presso l’Hotel Villa Liberty a Pontecurone (corso Tortona n. 7), nell’ambito della rassegna “Appuntamento con gli Autori” promosso dalla Biblioteca comunale “A. Castelli”.