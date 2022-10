Nel fine settimana celebreremo la Festa della Natura in città in tutta Italia, con eventi, iniziative e laboratori dedicati a grandi e piccini per riscoprire la biodiversità urbana.

Urban Nature, che giunge nel 2022 alla sua VI edizione, è un’iniziativa promossa dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

Quest’anno saremo inoltre presenti in più di 1.600 piazze italiane, tra cui Castelnuovo Scrivia, dove potrai acquistare una felce in vaso e sostenere il progetto “Oasi in Ospedale”. Grazie alla raccolta fondi ci aiuterai a regalare alle strutture pediatriche spazi naturali interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie, sia per momenti di rilassamento che favoriscano il recupero psicofisico, sia per svolgere attività didattiche e terapeutiche. Le piante saranno disponibili sotto l’arengo del Castello il sabato e la domenica (mattina dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 19).