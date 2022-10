Dopo il treno storico Genova/Ventimiglia dello scorso 18 settembre, scatta un’altra iniziativa in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni della linea ferroviaria Voltri/Ventimiglia (1872/2022): questa volta ad opera del Dopolavoro Ferroviario di Ventimiglia in collaborazione con il Museo Nazionale dei Trasporti, Sede di Taggia/Arma.

Il prossimo 16 ottobre si svolgerà infatti la 1° Ciclo-Passeggiata non competitiva aperta a tutti, con un percorso indicativo dalla ex Stazione di Ospedaletti alla ex Stazione di Taggia/Arma, ripercorrendo il vecchio tracciato ferroviario, per ricordare questa linea inaugurata nel gennaio 1872 e che sta via via scomparendo.

Le iscrizioni saranno aperte dalle 8.30 presso la vecchia Stazione di Ospedaletti, mentre la partenza è fissata per le ore 10. Il ritorno ad Ospedaletti per il pranzo è previsto per le 13.

La manifestazione è aperta e tutti e le iscrizioni sono di € 15 per gli adulti ed € 10 per i minori di 12 anni: nell’iscrizione sono compresi il Ristoro al termine della “pedalata” ed un utile “gadget” offerto dall’organizzazione.

Vi aspettiamo numerosi!

Ricordiamo che la Sede del Ponente Ligure del Museo Nazionale dei Trasporti/D.L.F. – che si trova nella nuova Stazione Ferroviaria di Taggia/Arma – è aperta, con ingresso libero, tutti i sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 ed anche su prenotazione, contattando il 327 17 23 743.