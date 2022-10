Nuovo traguardo (è il caso di scriverlo) per Tortona nell’ambito della promozione e visibilità turistica. Nella giornata di ieri è stato presentato il nuovo circuito del Giro d’Italia 2023 e l’11esima tappa arriverà proprio a Tortona che per la terza volta ospiterà il Giro.

Il Giro d’Italia 2023 prevede 3 tappe in Piemonte e la prima sarà Mercoledì 17 maggio per l’ 11ª tappa che andrà da Camaiore a Tortona passando per la Liguria. Il 106° Giro d’Italia è stato presentato a Milano e si disputerà dal 6 al 28 maggio 2023.

Nella seconda settimana il 16 e 17 maggio , il gruppo affronterà due tappe adatte alle ruote veloci del gruppo: la Scandiano – Viareggio e la Camaiore – Tortona.

In alto il percorso

In alto vedete il