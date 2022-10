Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dell’area Silvi, presso il quartiere San Bernardino di Tortona, nell’ambito del piano di sistemazione dell’aree verdi e parchi gioco in città che prevede una spesa di 200 mila euro. I lavori presso l’area Silvi prevedono la sostituzione della pavimentazione del campo da calcetto e la recinzione, con la realizzazione di un campo “multisport” per calcio e basket, inoltre saranno sostituiti alcuni giochi non più a norma.

Le altre aree interessate dagli interventi di riqualificazione sono l’area Matteotti, nel quartiere Oasi (con la sostituzione di un gioco a “castello multifunzionale” ormai deteriorato e non più a norma, attualmente utilizzato da bambini in una fascia da età dai 2 ai 10 anni), i giardini di via Pattarelli e l’area giochi di viale Amendola (con la riqualificazione delle attrezzature ludiche ormai deteriorate e non più a norma), i giardini di Porta San Quirino che ospitano i monumenti ai Caduti partigiani e quello dedicato a Giuseppe Romita ( con interventi di rifacimento dell’impianto di irrigazione e la piantumazione di specie arboree resistenti). Nel complesso i lavori dovrebbero durare circa tre mesi.