Medaglia di bronzo per Pietro Giovannini e l’Italia all’Europeo Giovanile (Juniors European Padel Championship) di padel a squadre, svoltosi nei giorni scorsi a Valencia, in Spagna. La competizione (11 Paesi in gara) prevedeva sfide composte da tre incontri, uno per categoria (Under 14, Under 16 e Under 18). Pietro, al primo impegno all’estero, è stato schierato sempre come titolare dal c.t. azzurro Martin Pereira, in coppia con il siciliano Stefano Indomenico. Quattro le vittorie riportate sui cinque confronti disputati, decisive per salire sul podio.

Gli azzurrini hanno chiuso il loro girone al primo posto, grazie ai successi ai danni di Svizzera (3-0) e Paesi Bassi (2-1), nei quarti hanno avuto la meglio (3-0) sulla Svezia, si sono poi arresi 2-1 (unico k.o. anche per Giovannini-Indomenico) al Portogallo, perdendo così la possibilità di sfidare i fortissimi spagnoli, e nella finale per il 3° posto hanno meritatamente superato il Belgio. Dai quarti di finale in avanti, i match sono stati trasmessi in diretta streaming sul canale You Tube dell’International Padel Federation. Pietro ha avuto anche l’onore di essere il portabandiera azzurro (12 in tutto erano i convocati che hanno affrontato la trasferta spagnola) in occasione della sfilata di apertura dell’evento.

L’ottimo risultato conseguito in terra iberica ha fatto gioire anche i familiari ed i tecnici Giovanni Fornaro e Matias Granes.

Questa la classifica finale per il settore maschile: 1. Spagna, 2. Portogallo, 3. Italia, 4. Belgio, 5. Francia, 6. Olanda, 7. Svezia, 8. Lituania, 9. Svizzera, 10. Ungheria, 11. Austria.

Per la cronaca, terza piazza per l’Italia anche nel tabellone femminile, alle spalle di Spagna e Svezia.

In questo weekend il giovane atleta del Don Quique Imperia è impegnato a Roma nella Coppa delle Regioni, nella quale rappresenterà la Liguria sia nella categoria Under 14 (con il sanremese Pietro Forneris) che nell’Under 16 in coppia con il compagno di club Francesco Giammusso.

Pietro è inoltre in corsa, con l’abituale partner, il pugliese Antonio Veneziani, per prendere parte alle Finals del circuito internazionale Fip Promises, previsto dal 28 novembre al 4 dicembre a Monterrey (Messico), in contemporanea con l’ultimo Major del Premier Padel.