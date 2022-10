La Polizia di Stato è intervenuta ieri notte per un incidente sulla linea Genova- Ventimiglia, all’altezza della stazione sotterranea di Sanremo (IM), dove un locomotore, durante i lavori di manutenzione sulla linea ha preso fuoco, provocando la morte del macchinista a bordo del convoglio. La dinamica e le cause sono in corso di accertamento.

Nelle immediatezze sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi a cura della Polizia Ferroviaria e della Polizia Scientifica.

Attualmente il locomotore è stato sottoposto a sequestro e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.