Si è svolto ieri sera, giovedì 27 ottobre, il Consiglio Comunale a Tortona.

Ad inizio seduta, nell’ambito delle comunicazioni, il Presidente Giovanni Ferrari Cuniolo ha dato la parola a Emiliano Locatelli, amministratore unico del Parco Scientifico e Tecnologico di Rivalta Scrivia, invitato a relazionare sulla situazione generale e i progetti che coinvolgono il PST.

Come si ricorderà infatti, pur non avendo più il Comune partecipazioni azionarie nell’ente, l’argomento era stato trattato più volte in Consiglio, anche a seguito delle due mozioni presentate dal Consigliere Cortesi, per un interessamento da parte dell’Amministrazione sul futuro della struttura; nel 2020 era stato già ospite il predecessore di Locatelli alla guida del PST, Roberto Molina. Il dottor Locatelli, presente insieme al direttore Bruno Bellone, ha illustrato il lavoro svolto per il rilancio del PST e risposto alle domande dei Consiglieri.

Poi sono stati approvati all’unanimità i verbali delle sedute precedenti e si è passati a visionare modifiche ad alcuni dati contenuti nel nuovo PRG già illustrate in Commissione Urbanistiche e relative ad una decina di errori materiali presenti nella documentazione già approvata dal Consiglio Comunale, sono state illustrate dal Vicesindaco Morreale. Approvazione con i voti della maggioranza, astenuta l’opposizione.