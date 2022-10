Ha preso il via piano straordinario asfalti predisposto dall’Amministrazione comunale di Imperia. Dopo i lavori propedeutici svolti nei giorni scorsi, con la scarifica della strada e il rifacimento del fondo, da questa mattina si sta procedendo alla riasfaltatura di Via Spontone. Le prossime vie ad essere interessate dagli interventi saranno Via Nobel, Via Berarde, Via Parini e Salita Bertella.

Complessivamente il piano asfalti deliberato dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Claudio Scajola prevede un investimento di due milioni e settecentomila euro, suddiviso in due lotti (“Centro” e “Frazioni”), con circa cinquanta strade coinvolte per un totale di quasi sessantacinquemila metri quadrati.

Gli asfalti del lotto “Centro”, affidati alla ditta Masala, prevedono da contratto anche lavorazioni nelle ore notturne per limitare i disagi alla viabilità cittadina.

“La Città di Imperia ha assistito, e assisterà ancor di più nei prossimi mesi, a un cambiamento significativo grazie alle tante opere pubbliche per le quali abbiamo ottenuto importanti finanziamenti. Restava il tema della manutenzione delle strade, trascurato per troppo tempo, per il quale abbiamo deciso di procedere con un piano straordinario complessivo invece di intervenire con qualche intervento tampone a spot. Grande attenzione è rivolta alle frazioni, visto che la maggior parte delle risorse verrà investita proprio nei nostri antichi borghi”, commenta il sindaco Claudio Scajola.

“Veder partire il piano asfalti è sicuramente oggetto di soddisfazione. Le strade interessate tra il lotto Centro e il lotto Frazioni sono circa cinquanta, molte delle quali non vedono manutenzione da moltissimi anni. Stiamo lavorando con la direzione lavori e le imprese per ridurre al minimo i disagi legati alla viabilità. Sono certa tuttavia che quelli inevitabili che potranno sorgere verranno percepiti dai cittadini come un piccolo sacrificio momentaneo di fronte al grande beneficio che la città otterrà da questi interventi”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Ester D’Agostino.