L’importante decisione e i tempi di attuazione sono stati illustrati dal vicesindaco Fabio Morreale durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale durante l’illustrazione delle delibere riguardanti il DUP, il documento unico di programmazione.

Prima di passare alle delibere per i concorsi e poi all’assunzione, infatti, è necessario che gli atti vengano inseriti nel DUP e le variazioni a questo documento sono che li contengono sono esposti dal vice sindaco.

Il piano del Fabbisogno del Personale è in corso di completamento per quanto riguarda l’anno 2022 metre sono previste per i prossimi anni altre assunzioni. Ecco il quadro completo:

Anno 2022

Numero Categoria Profilo Modalità di accesso Spesa prevista 1 B Tecnico Sarà valutata di volta in volta la modalità di selezione ritenuta idonea 28.200,00 1 C Amministrativo Sarà valutata di volta in volta la modalità di selezione ritenuta idonea 31.350,00 3 Dirigente Tecnico AmministrativoContabile Sarà valutata di volta in volta la modalità di selezione ritenuta idonea 182.190,00

Per il 2023 invece è previsto:

Numero Categoria Profilo Modalità di accesso Spesa prevista 1 C Amministrativo Sarà valutata di volta in volta la modalità di selezione ritenuta idonea 31.350,00 1 C Vigilanza Sarà valutata di volta in volta la modalità di selezione ritenuta idonea 33.300,00 2 D Amministrativo Sarà valutata di volta in volta la modalità di selezione ritenuta idonea 68.000,00

Invece per il 2024:

Numero Categoria Profilo Modalità di accesso Spesa prevista 1 C Amministrativo Sarà valutata di volta in volta la modalità di selezione ritenuta idonea 31.350,00 1 D Tecnico Sarà valutata di volta in volta la modalità di selezione ritenuta idonea 34.450,00

“Per quanto riguarda il DUP 2023-2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale lo scorso 27 luglio e trasmesso ai Consiglieri Comunale in data 28 luglio – ha detto Morreale – ci tengo a fare alcune precisazioni. Questo DUP deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente. L’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori della nota di aggiornamento al DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione. Pertanto, trattandosi di una prima presentazione del DUP 2023 – 2025, ancora legato a numeri di bilancio che derivano dall’attuale bilancio pluriennale, esercizi 2024 e 2025, il documento in esame è solo di programmazione preliminare, mentre il Consiglio Comunale sarà chiamato ad esprimersi compiutamente sulla nota di aggiornamento del DUP 2023 – 2025, che dovrà essere approvata contestualmente al bilancio di previsione 2023 – 2025. In particolare i dati finanziari contenuti nel presente documento con riferimento agli esercizi 2023 e 2024 sono mutuati dal bilancio pluriennale e l’esercizio 2025 è identico all’esercizio 2024 per la parte di entrate e spese correnti, mentre varia sulla parte in conto capitale in coerenza con il Piano Triennale dei Lavori Pubblici. Da sottolineare che si tratta di dati finanziari e documenti di programmazione fotografati al 27 luglio, data di approvazione del DUP 2023 – 2025, cioè entro il 31 luglio come sancito dalla normativa vigente. I dati finanziari, nonché alcuni documenti di programmazione, sono nel frattempo già stati oggetto di modifica e le loro variazioni verranno recepite nella nota di aggiornamento del DUP 2023 – 2025 che verrà approvata contestualmente al bilancio di previsione 2023 – 2025.”

“Con riferimento agli stanziamenti per Missione – ha concluso il vicesindaco – , è importante sottolineare che le differenze da un esercizio all’altro, in alcuni casi evidenti, sono caratterizzate dall’andamento delle spese per investimenti in coerenza con il Piano Triennale dei Lavori Pubblici. Il Piano dei Lavori Pubblici andrà rivisto in sede di bilancio di previsione 2023 – 2025 in coerenza con l’aggiornamento approvato nel corrente mese di settembre dettato prevalentemente dall’inserimento di investimenti a valere sui fondi PNRR.”