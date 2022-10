Il 21 ottobre, in occasione della consegna degli attestati a studentesse e studenti che hanno partecipato alle Bancarelle Scientifiche, la Dirigente Scolastica del Liceo Peano, professoressa Maria Rita Marchesotti, con gli insegnanti coinvolti nel progetto, ha rinnovato i complimenti alle autrici dell’idea “Insieme per una Tortona verde”, una tra quelle scelte dalla giuria del concorso “ecoIdea”.

Il progetto è nato da un’idea comune: aiutare a ricostruire l’ambiente attraverso gesti semplici: per arrivare a compiere grandi cambiamenti bisogna iniziare dalle piccole azioni.

La nostra proposta consiste nell’organizzare alcune giornate a tema verde coinvolgendo studenti, professori e chiunque abbia voglia di partecipare. Piantare e pulire sono i due concetti al centro della nostra idea per Tortona: si tratta di dedicare delle giornate per sostenere l’ecosistema e ripulire l’ambiente presso il Castello e le zone limitrofe. Ci aspettiamo una zona priva di rifiuti da cui tutti trarremo beneficio.

Per organizzare il progetto occorrono: guanti, sacchetti per i rifiuti, acqua e strumenti per il giardinaggio. Ogni partecipante deve solo preoccuparsi di portare una pianta e una bottiglietta d’acqua del rubinetto. Si prevedono diverse date durante l’anno scolastico; sono indispensabili almeno tre giornate: due per ripulire e una per piantare. Per poter realizzare questo progetto sarà necessaria la collaborazione sia dell’amministrazione comunale di Tortona sia della scuola, che dovranno mettere a disposizione l’attrezzatura necessaria.

Fara Elisa, Fornello Carlotta, Zamboni Carolina e Navrotska Olha 2° scientifico e 1° scienze umane