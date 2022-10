Focus su energia, ambiente, territorio, alle Bancarelle Scientifiche 2022, dove le scuole hanno riservato almeno parte del loro spazio ai progetti sviluppati per il concorso ecoIdea, lanciato nello scorso anno scolastico proprio per contribuire alla diffusione di comportamenti rispettosi della natura e dei suoi abitanti.

Durante la manifestazione, sabato 8 ottobre, sono state premiate le migliori idee “green” proposte dalle scuole e scelte da una giuria di persone competenti in materia (Michele Bellone giornalista, editor freelance, divulgatore scientifico; Camilla Deantoni, assistente tecnico ufficio ambiente comune Tortona; Gian Francesco Galanzino, CEO Entsorga, azienda che sviluppa soluzioni innovative per il trattamento dei rifiuti; Sofia Riccardi Tirocinante in A2A – sustainability and stakeholder engagement, società che opera nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti).

Sei i progetti premiati: Le 10 cose per rispettare il pianeta… teoria e pratica, della scuola dell’infanzia I.C. di Viguzzolo; L’hotel degli insetti, scuola dell’infanzia e primaria I.C. Tortona A; Per fare un fiore… ci vuole un mozzicone! del plesso “F. M. Baxilio” di Castelnuovo Scrivia; Salviamo il tappo di sughero, del plesso “Riccardo Sineo” di Sale; Piante mangia smog, di Di Cristina Emanuele Pio, Douihech Lilia, Felisari Manuel, Ferretti Giorgia, Galletti, Gianluca, Larbi Shehed dell’IIS Marconi; Insieme per una Tortona verde, di Fara Elisa, Fornello Carlotta, Olga Navrotska, Zamboni Carolina del Liceo Peano. Per ciascun progetto vincitore, le scuole hanno ricevuto una pianta di melograno e una ceramica artigianale con il logo del concorso e il titolo del progetto, offerte dagli sponsor.

Ora gli autori dei progetti e i loro insegnanti pensano di impegnarsi e di ricevere aiuto dalle Istituzioni per la realizzazione.

Oltre a illustrare le idee proposte per il concorso, gli studenti, in qualità di animatori scientifici, hanno interagito con il pubblico attraverso attività pratiche su una grande varietà di temi, che vanno dall’acqua ai nuovi materiali, dalla vita delle diverse specie e degli ecosistemi alle costruzioni e alle città, dallo studio di terra e mare all’uso del ragionamento matematico per interpretare correttamente la realtà.

La preparazione e l’entusiasmo che hanno dimostrato sono una grande spinta alla fiducia per tutta la città, che, come in tutte le edizioni precedenti, ha ricevuto un’allegra occasione di incontro e di confronto.

