SABATO 8 OTTOBRE

Tortona: al via l’iniziativa “Jazz:Re:Found Weekender” Prima edizione del nuovo format del tortonese, concepito nell’ambito del progetto di comunicazione Arcipelago, che il prossimo weekend contribuirà a valorizzare le migliori realtà vitivinicole del territorio. Con il supporto del Comune di Tortona, Komorebi e la Fondazione CRA, tre delle cantine tortonesi: Claudio Mariotto Vignaiolo in Vho – La Colombera – Vigneti Repetto, nell’ambito del progetto cantine virtuose individuate nel lungo percorso di scouting nel mondo del bianco autoctono Timorasso, saranno coinvolte da questo evento che unisce la forza della musica con il piacere del vino e dei prodotti locali. Le degustazioni verranno accompagnate dalle performance di artisti musicisti di grande fama: DJ Ralf, Kety Fusco, Fantastic Twins, la crew di KomorebiKomorebi, Ma Nu, Luca Bernascone, Rocco Pandiani aka Mono Jazz, Vittorio Barabino

Tortona: dalle ore 16:00 alle ore 19:00 in via Emilia Nord tornano le Bancarelle scientifiche che presenteranno esperimenti, dimostrazioni, giochi e sfide su temi scientifici. Non mancherà una “bancarella della ricerca” in cui gli studenti più grandi saranno affiancati da docenti universitari e ricercatori.

Tortona: fino al 30 ottobre a palazzo Guidobono, in piazza Arzano, mostra “San Marziano Patrono di Tortona 122-2022” Orario: il giovedì e il venerdì dalle ore 16 alle 19; il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 da maggio a settembre, e dalle 15,30 alle 17,30 nel mese di ottobre; agosto chiuso. Per informazioni museocivico@comune.tortona.al.it oppure contattare L’Ufficio Musei e Mostre telefonando al numero 0131-864457 (dal lunedì al venerdì, ore 9-17) o lo I.A.T.- Informazione Accoglienza Turistica 0131-864441 (dal martedì al venerdì, ore 15,30-19; sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,30 e 15,30-19).

Tortona: Fino al 18 dicembre in via Seminario 7 il Museo Diocesano di Tortona organizza una mostra su San Marziano Patrono di Tortona. orario apertura ♦ giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30 (su prenotazione) ♦ sabato e domenica dalle 16:00 alle 19:00 da maggio a settembre, dalle 15:30 alle 18:30 da ottobre ad aprile. Info ► www.muditortona.net ► Ufficio Beni Culturali tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina) e-mail beniculturali@diocesitortona.it

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 9 OTTOBRE

