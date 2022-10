E’ convocato in seduta ordinaria per il giorno 27 ottobre 2022 alle ore 21.00, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona, con il seguente ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione:



1. Articolo 66 del regolamento del consiglio comunale: comunicazioni del Presidente

2. Articolo 76 del regolamento del consiglio comunale: approvazione verbali delle sedute consiliari in data 24 febbraio 2022, 29 marzo 2022 e 19 maggio 2022

3. Assunzione modificazioni ex art. 17, comma 12 lett. a) e lett. c) della L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C.;

4. Bilancio di previsione 2022-2024. variazione ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

5. Mozione presentata dai consiglieri Castagnello Giovanni, Graziano Marcella, Bardone Gianluca, Bianchi Lorenzo, Cuniolo Giuseppe, Mattirolo Federico “Parcheggio del lavello, ripristino della piena funzionalità e miglioramento.”

