Direttore buongiorno,

Leggo oggi del ritrovamento di una discarica nel parco dello scrivia.

Mi sorprendo della sorpresa perche’ chi lo frequenta abitualmente non poteva non constatare che era una realta’ diffusa e conclamata.

Mi ero permesso scrivere in Comune segnalando i problemi di sicurezza fisica per le presenze equivoche facilmente riscontrabili ed i rifiuti abbandonati in ogni dove ma nessuna risposta mi e’ pervenuta, ancorche non dovuta.

Mi sono allora preso la liberta’ di interessare Sua Eccellenza il signor Prefetto per gli stessi problemi ed un cenno di risposta mi e’ pervenuto.

Non ho certo la pretesa che quanto scritto al Prefetto abbia smosso “le acque” ma tant’e’.

Riprendero’ le mie frequentazioni del parco dello scrivia con la speranza che ci sia una maggiore attenzione per i luoghi e le situazioni ambigue e pericolose che erano, almeno fino alla fine di giugno, quotidiane.

Cordiali saluti.

Lettera firmata