E’ di Daniele Allegretti il primo acuto della stagione sulle piste del Bowling di Diano, sulle quali l’altra sera si è svolto il 15° Memorial Generale “Uno strike per la Cri Dianese”. Alla gara, a carattere benefico, hanno preso parte una trentina di giocatori, inclusa una rappresentanza del Comitato di Diano Marina della Croce Rossa Italiana. Al lordo dei bonus personali, Allegretti ha concluso le tre manche con il punteggio di 539 punti, soltanto due “birilli” in più di Laura Acierno, cui è ovviamente andato il premio quale prima donna. Sul podio anche Marco Bosio (522), seguito da Gianni Strafforello (514), Davide Gabrielli (506) e Luigi Bombardieri (501). Miglior punteggio di singola partita per la Acierno che nella partita d’esordio ha fatto registrare un 207 netto. Tra i militi della Cri si sono messi in evidenza Nino Mogavero (438) e Rosy Pizzimenti (382), quindi al 3° posto Luca Pandolfi (367).

Al termine della simpatica serata, il direttore del Bowling di Diano, Giuseppe Leotta, ha consegnato un assegno di 500 euro alla delegazione della Cri, guidata dalla vicepresidente Raffaela Elena, ringraziando per la partecipazione e per l’attività meritoria che viene svolta ogni giorno sul territorio.

Il prossimo appuntamento sulle piste del Bowling di Diano è fissato per lunedì 14 novembre con la prima delle tre tappe del Circuito d’Autunno.

A beneficio degli appassionati e di chi vuole divertirsi, giova segnalare che, in occasione del ponte di Ognissanti, il Bowling di Diano, unica struttura con piste da bowling (12) della provincia di Imperia, terrà aperto in orario pomeridiano (dalle 15), oltre che nel weekend, anche nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 novembre, non stop sino a tarda sera.