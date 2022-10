Gestione Ambiente comunica che, visto il riscontro positivo ottenuto, il servizio sperimentale di ritiro “COMPOST”, attivato lo scorso 11 aprile, sarà sospeso solo da inizio novembre 2022 a fine febbraio 2023, per poi riprendere a marzo 2023.

Il servizio offerto da Gestione Ambiente, in collaborazione con SRT, dà la possibilità agli utenti di recarsi nei due Centri di raccolta di Novi Ligure e di Tortona e caricare gratuitamente il compost, derivante dal recupero dei rifiuti organici raccolti, che potrà essere utilizzato nei giardini oppure messo nei vasi come ammendante per le piante.

Per info : www.gestioneambiente.net, Numero Verde gratuito 800.085.312, pagina Facebook gestioneambientespa, app Junker.