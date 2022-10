PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30. Info 0144 57555; info@acquimusei.it

Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: Visita guidata ore 14.30, con degustazione nelle cantine (circa 2 ore e 30 minuti). Informazioni e prenotazioni: 335 6312093; accoglienza@borgomonterosso.com https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/villa-ottolenghi-a-acqui-terme.html

Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: visite su prenotazione con orario 9-11.00 e 15.00-18.00. Informazioni e prenotazioni: Tel. 0141 922535; info@castellodirazzano.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/cantine-del-castello-di-razzano-di-alfiano-natta.html

Alluvioni Piovera – Castello Balbi di Piovera: visite su prenotazione dalle 15.00 alle 18.00. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 346/2341141 oppure info@castellodipiovera.it https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-piovera.html

Bistagno – Gipsoteca Giulio Monteverde: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, Per informazioni e prenotazioni: Tel:0144 79106, +39 366 5432354 Email: info@gipsotecamonteverde.it

Castelnuovo Scrivia – Castello dei Torriani e dei Bandello – Palazzo Pretorio: apertura ore 16.30.

Alle 17.30 nel cortile del Castello o nelle sale al primo piano in caso di mal tempo, incontro con Valentina Usala per la presentazione del libro “Acque perpetue”, musica dal vivo con i ragazzi della Consulta e aperitivo letterario. Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0131 826754

Email: biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it

Masio – Museo La Torre e il Fiume: dalle 15:00 alle 18:00. Per informazioni: Tel: +39 0131 799131 protocollo@comune.masio.al.it

Morsasco – Castello di Morsasco: aperto solo su prenotazione al 334 3769833; castellodimorsasco@gmail.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-morsasco.html?category_id=43

Rivalta Bormida – Palazzo Lignana di Gattinara: visite guidate dalle 10.00 alle 19.00 solo su prenotazione (minimo due persone – massimo 6). Si consiglia di prenotare la visita almeno con due giorni di preavviso. Info e prenotazioni: 333 5710532; info@elisabethderothschild.it

Rosignano Monferrato – Borgo: visite guidate su prenotazione 10.00-12.30 e 15.00-18.00. Partenza delle visite c/o Infopoint, prenotazioni al 377 1693394, info@comune.rosignanomonferrato.al.it

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/borgo-di-rosignano-monferrato.html

Rosignano Monferrato – Castello di Uviglie: visita guidata ore 10.30. E’ consigliata la prenotazione. Tel:342 9214895 reception@castellodiuviglie.com

https://www.castelliaperti.it/it/calendario/item/castello-di-uviglie-a-rosignano-monferrato.html

Terzo – Torre di Terzo: visite guidate dalle ore 15.00 alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni:Tel:+39 0144 594264, +39 334 1028294 Email: info@comune.terzo.al.it

Trisobbio – castello (salita alla torre): aperto dalle 14.00 alle 18.00, prenotazione obbligatoria; 334 6136935; info@castelloditrisobbio.com

