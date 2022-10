Un altro passo avanti per lo sviluppo turistico di Tortona è stato compiuto sabato scorso con l’inaugurazione a Vigevano della mostra “Sulle orme di Ludovico il Moro: luoghi e paesaggi” allestista presso il Castello Sforzesco.

La rassegna pavese è stata allestita in occasione delle celebrazioni nazionali in onore del Duca mecenate. Anche Tortona ha portato il suo contributo e al taglio del nastro era presente l’assessore alla cultura Fabio Morreale insieme alla responsabile degli istituti civici Tortonesi Emanuela Marini

La mostra è visitabile fino al 23 novembre e grande è lo spazio dedicato alla città di Tortona che domani. Un ennesimo passo importante per far conoscere sempre di più la città di Tortona che domani avrà l’onore di ospitare un gruppo di Turisti provenienti dalla Svizzera che nel corso del pomeriggio arriveranno alla stazione con un mezzo davvero speciale: un bus postale d’epoca. I turisti visiteranno la città con fra cui il teatro civico ceneranno e dormiranno in zona.

Di seguito altre immagini della presenza di Tortona a Vigevano.