Questa mattina, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti hanno eseguito nelle

province di Torino, Cuneo, Alessandria, Pavia e Asti, con il supporto dei Reparti del Corpo territorialmente

competenti, 26 decreti di perquisizione e il sequestro preventivo di 6 aziende e relativi automezzi commerciali. I

provvedimenti sono stati emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale astigiano nei confronti di un

gruppo di soggetti dimoranti nel campo di via Guerra di Asti, indiziati a vario titolo dei reati di usura, abusiva

attività finanziaria, gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti ed altre violazioni in materia

ambientale. Le operazioni di polizia giudiziaria, che hanno in prevalenza interessato l’area del campo nomadi,

hanno visto operare oltre 70 finanzieri, con il supporto di ARPA Piemonte, elicottero del Reparto Operativo

Aeronavale di Como – Sezione Aerea Varese, due unità cinofile, di cui una del Corpo, per rintraccio di contante,

e una dell’Arma dei Carabinieri, per ricerca eventuali armi e esplosivi, nonché aliquota di Baschi Verdi del

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino. L’attività di stamane è stata svolta anche in

coordinamento con la Questura di Asti.

Gli interventi sono stati operati dalle Fiamme gialle in: Asti, Montiglio Monferrato (AT), Portacomaro (AT),

Odalengo Grande (AL), Castelnuovo Calcea (AT), Moncalieri (TO), Villafranca d’Asti (AT), Moncalvo (AT),

Robilante (CN), Tortona (AL), Cava Manara (PV), Costigliole d’Asti (AT). Le indagini, svolte dalla Guardia di

Finanza nei confronti di 12 indagati, riguardano, oltre all’ipotesi di reato di usura e abusiva attività finanziaria,

episodi di raccolta abusiva di rifiuti pericolosi e non, macerie, cartoni, materiale elettrico, batterie, pneumatici,

derrate alimentari scadute, oli esausti, vetro, metallo ferroso et similia, presso soggetti terzi (per lo più

imprenditori). Il materiale scortato da formulari con dati ritenuti fittizi (per origine, contenuto e destinazione),

sarebbe stato abbandonato in prossimità del campo nomadi di Via Guerra, previa rimozione dei rottami ferrosi

destinati a successiva rivendita, mentre i residui (plastica, cartone, rifiuti umidi, barattoli contenenti residui di

olio minerale, vernici, guaine di plastica), rimasti a terra, poi fatti oggetto di combustione, cagionando roghi, che

in diverse occasioni hanno richiesto, nei mesi scorsi, l’intervento dei Vigili del Fuoco.

La raccolta abusiva e successiva illecita combustione si ritiene vada ricondotta alle ditte facenti capo agli

indagati; per una di queste risulta un volume d’affari nel 2021 di 2,6 mln di €.

Nel corso delle attività sinora effettuate, sono stati sequestrati due capannoni industriali, 6 aziende, 12 automezzi,

per un valore stimato di 3 milioni di €, una discarica abusiva (circa 60 tonnellate di rifiuti, anche speciali),

nonché liquidità e preziosi per circa 20 mila euro. Nei confronti di alcuni indagati si è, altresì proceduto, per il

delitto di cui all’art 644 c.p. (usura), in quanto sospettati di aver effettuato prestiti di denaro ad imprenditori

Referente: Ten.Col. Fabrizio Notaro; Contatti: 3346290942

astigiani in difficoltà economica.

L’azione di servizio, coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti, testimonia il perdurante impegno della

Guardia di Finanza a presidio della sicurezza economico-finanziaria del territorio, nonché nel contrasto dei danni

contro l’ambiente, il cui ripristino inevitabilmente assorbe ingenti risorse pubbliche. Preme sottolineare che il

procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati

sarà definitivamente accertata solo nel caso dell’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna. La

diffusione del presente comunicato stampa è stata autorizzata dalla Procura della Repubblica in ottemperanza

alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021.

Correlati