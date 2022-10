Un riconoscimento per la dedizione, il senso di comunità e l’amore nei confronti di Bordighera: questa la motivazione per cui, nella mattinata di oggi, il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito e la Giunta hanno consegnato una targa al geometra Marco Garzoglio, che ha ricostruito a sue cure e spese il pontino tra gli scogli di Sant’Ampelio distrutto dalla mareggiata del 2018.

“A nome di tutta la cittadinanza esprimiamo a Marco Garzoglio profonda riconoscenza per l’impegno, la cura e la disponibilità con cui ha restituito a Bordighera uno di suoi simboli: gli scogli di Sant’Ampelio non erano gli stessi senza quel profilo così familiare ed amato.” ha commentato il Sindaco Ingenito. “Un pensiero al signor Renato Garzoglio, che negli anni Cinquanta realizzò il pontino; l’opera del figlio Marco ne continua nel tempo l’esempio di generosità, appartenenza ed affetto per la propria città”.​