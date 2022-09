Nella nottata odierna i Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia (IM), coadiuvati da personale della Polizia di Stato del locale Commissariato e dai Carabinieri di Bordighera hanno tratto in arresto due cittadini stranieri di origine nord africana che, dopo aver spaccato la vetrata della porta di ingresso hanno tentato di forzare le casse e di rubare alcuni capi di abbigliamento.

Il caso ha voluto che un passante, per strada a quell’ora, ha notato la porta aperta del negozio ed insospettito ha chiamato il 112 pensando che qualcuno l’avesse dimenticata aperta. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri di Ventimiglia e del Commissariato e, poco dopo, anche quelli di Bordighera in ausilio. Dopo una rapida ispezione dei locali, tutti insieme hanno potuto constatar che nello store erano presenti due stranieri che stavano mettendo in un cartone alcuni vestiti, tra cui magliette, Jeans e giubbotti. Portati in caserma, sebbene in un primo momento avessero tentato di nascondersi dietro false generalità, si è constatato che i due, per quanto giovanissimi, non erano nuovi ad attività del genere, fortunatamente per la prima volta dalle nostre parti. Entrambi sono stati quindi arrestati e dovranno rispondere di tentato furto aggravato e danneggiamento, considerato che nella foga non pochi sono anche stati i danni arrecati alle casse. Nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida.

