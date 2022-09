Dal 16 al 22 settembre entrano nel vivo le iniziative della Settimana Europea della Mobilità, giunta quest’anno alla ventunesima edizione, settimana in cui migliaia di città e milioni di cittadine e cittadini europei festeggiano la mobilità sostenibile e lanciano un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita.

Anche ad Alessandria un insieme di associazioni si impegna per organizzare e festeggiare l’iniziativa con una serie di eventi.

La prima giornata evento “Gioca, riusa e pedala” si terrà sabato 17 settembre 2022 in Piazza Santa Maria di Castello, con diverse iniziative in programma.

EcoMobility

Sabato 17 settembre 2022 dalle ore 16 alle ore 19, Piazza Santa Maria di Castello (AL).

Laboratorio per bambine e bambini adatto dai 3 anni in su a cura di Cooperativa Semi di Senape.

Accesso libero.

Aguzzate l’ingegno e venite a creare mezzi di trasporto al limite della fantasia che potranno muoversi tra le vie di “Stranalandia”

Unica regola: devono essere rispettosi dell’ambiente e anzi … aiutarlo!

OltreGioco

Sabato 17 settembre 2022 dalle ore 16 alle ore 19, Cortile del Chiosto di Santa Maria di Castello (AL).

Dimostrazioni di giochi da tavolo per bambini e adulti con i volontari dell’associazione OltreGioco di Novi Ligure.

Tutti i giochi saranno a tema biciclette, mezzi di trasporto sostenibili e natura, per fornire un’esperienza ludica in linea con l’ambiente circostante.

Tra i titoli presenti ai tavoli: Flamme Rouge, Monferrato, Alta Tensione, Photosyntesis, Ticket to ride, Next Station London, Get on board, Semenza e molti altri!

Asta delle biciclette ciclofficina Ri-cyclo

Sabato 17 settembre 2022 dalle ore 18.30 alle ore 20, Piazza Santa Maria di Castello (AL).

Quarta edizione della spettacolare asta delle bici di recupero della ciclofficina Ri-cyclo.

Con l’aiuto dell’inimitabile GianAggiusta (Gianluca Pagella) si potrà fare l’affare aggiudicandosi delle bici usate riassemblate con pezzi di recupero, oppure donate dai soci della Ciclofficina.

Un’asta colorata e divertente, dove il banditore assegna non solo in base al prezzo, ma anche alla simpatia e volontà dell’acquirente.

Sul sito ri-cyclo.org sarà pubblicato il catalogo dei rombanti mezzi che verranno messi all’asta. È possibile quindi dare un’occhiata al catalogo, venire all’evento, fare un’offerta e accaparrarsi un mezzo unico, con una storia pregressa che potrà vivere nuove avventure. Le aste delle biciclette della ciclofficina Ri-cyclo sono le migliori della città, anche perché sono uniche!!

La Settimana Europea della Mobilità ad Alessandria è promossa da: FIAB Alessandria Gliamicidellebici ODV, Associazione Sine Limes, Il Chiostro Hostel and Hotel, Ciclofficina Ri-cyclo, BlogAL APS, Cooperativa Semi di Senape, OltreGioco, AcdB Museo Alessandria Città delle Biciclette, nell’ambito del progetto Riusa e Pedala for babies con il contributo della Fondazione SociAL e il patrocinio del Comune di Alessandria

Progetto Riusa e pedala for babies

La presenza della ciclofficina Ri-cyclo presso il Chiostro di Santa Maria di Castello, nei locali messi a disposizione da Sine Limes APS, è un dato di fatto da qualche anno.

Il personale della ciclofficina offre assistenza gratuita a chiunque voglia imparare a mantenere la propria bicicletta e rigenera e ripristina tutte le biciclette che vengono donate liberamente dalla cittadinanza, con l’obiettivo di un recupero virtuoso del rifiuto. I mezzi rinnovati vengono presentati durante l’asta delle biciclette.

Inoltre, la ciclofficina ha stimolato un gruppo di cittadini attivi che hanno usufruito dei suoi servizi e ha creato momenti culturali e aggregativi aventi come scopo la diffusione del concetto di mobilità sostenibile e attiva.

Il progetto Riusa e pedala for babies, risultato uno dei vincitori del Bando SociAL 2021 organizzato dalla Fondazione SociAL, prosegue e potenzia le attività e l’impatto culturale e formativo della ciclofficina stessa.

La seconda giornata evento si terrà domenica 25 settembre con la pedalata Bike to vote.

Una pedalata rivolta in particolare ai più giovani utenti della strada, un tragitto di pochi km, molto facile e adatto a tutte e tutti, e che toccherà diverse zone della città.

Sarà una pedalata festosa, colorata, fattibile in tutta sicurezza, rivolta a genitori, bambine e bambini, giovani e anziani, per sensibilizzare e promuovere l’uso della bicicletta.

Per essere più rumorosi e colorati chiediamo di portare campanacci, fischietti.

Il ritrovo sarà in Piazza Santa Maria di Castello alle ore 9.00.

La partecipazione è gratuita.

Verrà richiesta solo la registrazione dei partecipanti per attivare l’assicurazione per la pedalata.

La partenza sarà alle ore 9.30.

Per informazioni:

E-mail: info@gliamicidellebici.it – ricyclofficina@gmail.com

Tel: 3351340361