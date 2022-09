E’ più importante la salute oppure vincere una piccola somma alla slot machine?

Per un giocatore presente durante un incendio che si è sprigionato presso una sala giochi a Tortona, il dubbio non si pone: vincere alle slot.

E’ accaduto nella giornata di ieri, venerdì 23 settembre. Sono quasi le 14 quando in una sala giochi per adulti a Tortona scoppia un piccolo incendio nel magazzino. Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Vigili del Fuoco prontamente intervenuti sul posto, l’incendio si sarebbe sprigionato probabilmente da un sacco dei rifiuti: un mozzicone di sigaretta evidentemente ancora acceso e depositato nel sacchetto della spazzatura, prima che questo sia stato svuotato, ha incendiato il materiale vicino. Le fiamme, a quanto pare, hanno raggiunto il materiale contenuto all’interno e uno “stipetto” dov’era custodito altro materiale infiammabile.

Un incendio di lieve entità che i pompieri tortonesi hanno spento in pochi minuti e ha provocato pochissimi danni ma è stato sufficiente, tuttavia, per riempire la sala giochi di fumo.

All’interno, in quel momento si trovavano tre giocatori e i Vigili del fuoco di Tortona hanno chiesto alla giovane donna che in quel momento stava gestendo il locale, di far allontanare gentilmente gli avventori: inalare del fumo non fa certo bene alla salute, inoltre tutte le slot dovevano essere spente per consentire ai pompieri di controllare se e quali eventuali danni il fumo avesse provocato all’impianto elettrico e alla controsoffittatura del locale.

La ragazza ha chiesto di tre giocatori di allontanarsi per la loro salute ed incolumità, ma se due di loro sono usciti senza fare storie, il terzo si è dimostrato inamovibile e recalcitrante: “Sto vincendo – avrebbe detto alla giovane che gestiva il locale – e non ho alcuna intenzione di allontanarmi”.

Soltanto dopo alcune insistenze e l’intervento dei Vigili del Fuoco il giocatore a malincuore e visibilmente contrariato è uscito dal locale.

I pompieri allora hanno fatto spegnere tutte le macchine e dopo aver controllato minuziosamente che non ci fossero stati danni hanno consentito la riapertura del locale.