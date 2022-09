Nella prime ore della mattina di ieri giungeva presso la locale sala Operativa la segnalazione di una donna in evidente stato di agitazione nei pressi di un esercizio commerciale in località Bussana.

Gli operatori della squadra volante giunti prontamente sul posto, notavano una persona vestita con abiti succinti che in evidente stato di alterazione probabilmente dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, era in procinto di mettersi alla guida della sua auto.

Gli agenti, preso atto del pericolo che la stessa potesse arrecare e del suo stato di salute, chiedevano l’intervento dell’ambulanza per farla visitare, ma la stessa reagiva con violenza nei confronti degli agenti e li colpiva con forti calci all’addome calzando delle scarpe con tacco a spillo.

Gli agenti a fatica riuscivano a bloccarla traendola in arresto e da lì la stessa li apostrofava con dei volgari epiteti.

Dopo gli atti di rito la stessa, brasiliana di anni 51 residente in Italia da diversi anni, veniva posta agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza avvenuta in data odierna con la convalida dell’arresto e con la fissazione di una nuova udienza che si svolgerà a metà novembre.