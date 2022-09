Sabato 1 Ottobre e Domenica 2 Ottobre, a Pontecurone, una manifestazione, ormai una tradizione; la 13^ edizione di

Autunniamo.

Ogni piazza si vestirà a tema : Natale, Carnevale, Festa della donna, Pasqua, Halloween, Capodanno…

Un ricco programma, attrazioni, bancarelle, ambulanti, hobbisti, dj, un luna park, mostre fotografiche, esposizioni di moto, auto, trattori d’epoca, testacalda e tanti punti di degustazione… perché festeggiare è Autunniamo!

“La prima domenica di ottobre, in piazza Martiri della Libertà, in Piazza Matteotti e in Piazza Coppi – dicono gòi organizzatori – organizziamo il nostro saluto all’autunno. Le emozioni sono intense nel ricordare tradizioni mai dimenticate, ci tuffiamo nel cuore della nostra cultura e delle nostre radici contadine. Anni di frenetica civiltà industriale avevano accantonato i ricordi della vita contadina ricca di esperienza e di millenaria saggezza.”

La manifestazione è realizzata anche grazie dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona