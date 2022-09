L’Automobile Club Alessandria, in collaborazione con il Club ACI Storico, e con il graditissimo patrocinio dei comuni di Alessandria, Acqui Terme e Spigno Monferrato, organizza per il giorno domenica 2 ottobre 2022 la seconda edizione locale di “RUOTE NELLA STORIA”. Trattasi di un raduno che offre ai cultori ed ai possessori di veicoli storici occasioni di incontro e di divertimento sempre nuove, proponendo giornate alla scoperta di affascinanti borghi italiani, impreziositi dalla presenza dei veicoli d’epoca. Il raduno, realizzato nel rispetto di un “format” nazionale ideato dal Club ACI Storico, che prevede raduni e incontri in tutta la Penisola, si svolge in modalità turistico – culturale, senza alcuna velleità agonistica, e realizza lo scopo di promozione del motorismo storico all’insegna dello “slow driving”.

La tappa alessandrina del programma si svolgerà proprio domenica 2 ottobre 2022, con un programma culturale, storico, artistico e gastronomico che porterà i partecipanti a guidare i propri mezzi d’epoca o di interesse storico, negli spettacolari e suggestivi percorsi piemontesi. L’itinerario prevede la partenza da Alessandria, dove i veicoli si raduneranno in Piazza Madre Teresa di Calcutta (adiacente agli uffici dell’Automobile Club) e si muoveranno alla volta di Acqui Terme per una visita guidata dei punti salienti della cittadina, passando per la via Julia Augusta. Successivamente, attraversando splendidi paesaggi, si giungerà a Spigno Monferrato dove sarà possibile transitare con i veicoli su un ponte duecentesco perfettamente conservato, ed ancora oggi regolarmente percorribile.

Dopo avere apprezzato l’opera in pietra arenaria, gli iscritti arriveranno a parcheggiare presso l’Osteria “La Montaldina” di Montaldo (frazione di Spigno Monferrato) dove gusteranno specialità del territorio godendo di una splendida vista su boschi e calanchi, tra Monferrato e Appennino, un territorio storicamente d’elezione anche per i percorsi delle gare automobilistiche: le strade nella zona di Cartosio, Denice, Melazzo, Pareto, Turpino, etc. etv. sono state interessate da Prove Speciali del Rally Coppa d’Oro e del Rally di Sanremo, competizione di livello mondiale. Sono previste riprese video dell’evento, a cui sarà dedicata una puntata di “ACI STORICO MAGAZINE”: si tratta della trasmissione televisiva firmata ACI Storico, un appuntamento per tutti gli appassionati del collezionismo storico, in onda su ACI Sport TV (canale 228 di Sky) e diverse TV locali su tutto il territorio italiano, oltre che visionabile sulla pagina Facebook di ACI Storico e sul canale Youtube ACI Sport TV. Le riprese comprenderanno l’intero programma, che culminerà con la visita guidata del Borgo ed un caffè di arrivederci, a cura della Pro Loco di Spigno.

Il programma completo della manifestazione e l’indicazione esatta delle modalità di partecipazione sono reperibili sul sito dell’Automobile Club Alessandria all’indirizzo: https://alessandria.aci.it/RUOTE-NELLA-STORIA-2022-SPIGNO-MONFERRATO. Per partecipare è necessaria l’iscrizione anticipata, effettuabile “on line” in modo semplificato cliccando il link https://forms.gle/4XqDreh75cQCJbbXA

Il termine per la presentazione delle iscrizioni è stato prorogato al 29 settembre 2022. Il raduno è rivolto ai Soci ACI; per chi non fosse già provvisto della Tessera ACI potrà richiederla in fase di iscrizione, usufruendo di quote agevolate a partire da euro 20 a tessera, comprensiva di soccorso stradale e servizi dedicati agli appassionati di veicoli d’epoca.

Per informazioni: Automobile Club Alessandria (Rif. Chiara Palermo) tel. 0131 260553 – e-mail: segreteria@alessandria.aci.it.