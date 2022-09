“Azione Tortona” organizza una nuova, pregevole iniziativa a fa ire della città: Sabato 17 settembre sul Parco del Castello di Tortona, dalle ore 14, si svolgerà una grande FESTA DELLO SPORT SOLIDALE.

Andrea Mantovani

“L’evento – spiega il responsabile e organizzatore dell’evento Andrea Mantovani – è patrocinato dal Comune di Tortona e costituisce sarà una buona occasione per scoprire e provare le diverse discipline presenti nel tortonese, promuovendo l’attività fisica all’aperto e valorizzando il Parco stesso nel rispetto della natura.

All’interno della manifestazione, inoltre, si svolgerà un torneo di calcetto street a 5, under 21, dove, in collaborazione con la società calcistica Derthona FBC 1908, la squadra vincitrice del torneo verrà premiata con 5 abbonamenti per le partite casalinghe della predetta squadra dilettantistica locale.

Le associazioni sportive aderenti saranno: Derthona Combat, A.S.D. Boxe Tortona, Shanta Pani School Tortona, Ginnastica Dinamica Militare Tortona e Pontecurone, Danza Aerea Acrobatica Tortona, Wasi Sport, Polisportiva Carbonara, CrossFit MM-1 Tortona, Security and Defence System, Mighty Fight Gym, Scuderia Due Punto Zero, Enjoy The Trail.

Le discipline che verranno dimostrate e praticate variano dunque da enduro mtb, boxe, kick Boxe, MMA, jujitsu, hashita difesa personale, karate, danza acrobatica, ginnastica, yoga e pilates.

Durante la giornata si terrà una raccolta fondi a offerta libera per sostenere le numerose famiglie tortonesi in crisi economica.