Sabato 1 ottobre la Consulta delle Associazioni di Volontariato del Comune di Tortona, in collaborazione con il Servizio Civile Universale e APS La Fenice organizza la Giornata del Volontariato, manifestazione che si terrà in piazza Duomo dalle ore 14.30 alle 16.30, coinvolgendo le associazioni cittadine con stand e laboratori per bambini e adulti, per far conoscere le loro attività. All’evento parteciperanno anche le forze dell’ordine.

